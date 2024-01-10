Пенза, 10 января, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Авария на магистральном трубопроводе привела к отключению отопления в 42 многоквартирных домах в Пензе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Прокуратура Ленинского района Пензы начала проверку по данному факту. Авария затронула дома на улицах Коммунистической, Пугачева, Дзержинского, Ворошилова и по другим адресам.

В теплоснабжающей организации уточнили, что отопления и горячего водоснабжения нет в 43 домах, больнице и четырех административных зданиях. Аварийные службы должны переключить пострадавшие дома на резервную схему теплоснабжения.

Работы планируется завершить до 09:00 мск 10 января.

Как сообщало ИА Регнум, серия аварий произошла на теплотрассах в различных регионах России на фоне морозов. Такие проблемы затронули населённые пункты в Московской области, в том числе в Химках, Солнечногорске и Подольске.

В последнем городе без тепла остался микрорайон Климовск. По факту аварии в Подольске Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Правоохранительные органы задержали заместителя главы городской администрации и начальника местной котельной. Кроме того, аварии фиксировались в Воронеже, Архангельске, Находке и Ярославской области.