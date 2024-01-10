Вашингтон, 10 января, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать сведения о том, что действующий мэр Киева Виталий Кличко проводил в 2015 году деловые встречи с Джо Байденом, который на тот момент занимал должность вице-президента Соединённых Штатов Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я бы направила вас в аппарат советника Белого дома», — ответила Жан-Пьер на просьбу журналиста прокомментировать статью, опубликованную изданием New York Post, о том, что Кличко был «основным акционером» дочерней фирмы украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил Хантер Байден, сын действующего президента США.

Как передавало ИА Регнум, в августе председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей США Джеймс Комер представил документ, свидетельствующий о том, что семья Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала финансирование из-за рубежа, в том числе из России, Казахстана и Украины. По словам Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена на сумму более 20 миллионов долларов.

Кроме того, надзорный комитет палаты представителей утверждает, что Хантер Байден неоднократно связывал отца со своими зарубежными партнёрами, среди которых были представители украинской энергетической компании Burisma.

Белый дом подобные обвинения в отношении Байдена отвергает и утверждает, что действующий президент США никогда не имел отношения к бизнесу своего сына.