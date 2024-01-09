Сана, 10 января, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Шиитское движение хуситов «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, выпустило ракету по шедшему в южной части Красного моря судну, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

PublicDomainPictures Судно

«Хуситы запустили ракету по судну в южной части Красного моря», — сообщил телеканал, не уточнив принадлежность судна.

Как передавало ИА Регнум, 3 января хуситы атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM, которое направлялось в Палестину. По словам военного представителя движения «Ансар Алла» Яхья Сариа, военно-морские силы Йемена провели против судна целенаправленную операцию, так как экипаж корабля «отказался реагировать на предупреждения».

Представитель хуситов заверил, что боевики продолжат наносить удары по идущим в Израиль через Красное море судам, и пообещал соответствующий ответ на попытки противодействия со стороны США.

2 января Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене сообщил, что хуситы атаковали военный корабль Соединённых Штатов Америки, выпустив две крылатые ракеты. При этом в Центральном командовании США (CENTCOM) не подтвердили информацию об инциденте. Также факт нападения не подтвердило Британское управление морских торговых операций, отслеживающее происшествия на судах.