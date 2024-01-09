Туапсинский район, Краснодарский край, 10 января, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Водитель автобуса отстранён от работы за высадку девочки-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом 9 января сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Автобус

Как уточнила мать девочки, автобус должен был следовать в село Кривенковское, но водитель, взяв оплату с ребёнка, не предупредил об изменении маршрута. Девочка в дороге поняла, что едет не туда, и попросила водителя доставить её обратно в город. Водитель отказался и предложил подростку выйти из автобуса. Добраться домой ребёнку помогли неравнодушные граждане.

Водитель, высадивший девочку на трассе, отстранён от работы и будет уволен. Перевозчик принёс свои извинения семье ребёнка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Красноярске высадили двоих детей из городского маршрутного автобуса на тридцатиградусный мороз. Городской департамент транспорта начал проверку после этого инцидента. Мэр города Владислав Логинов указал, что высаживающего на мороз детей из автобуса перевозчика нужно лишать контракта.

В России в марте 2021 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Закон приняли после ряда резонансных случаев, когда водители высаживали детей, не оплативших проезд, в малолюдных местах в мороз.