Вашингтон, 10 января, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) 10 января поднять вопрос о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет для якобы их применения в зоне проведения специальной военной операции, заявил на брифинге для журналистов 9 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

По его словам, Российская Федерация из-за санкций со стороны США и стран Европейского союза серьёзно нарастила военно-техническое сотрудничество с КНДР, которая якобы передала России баллистические ракеты, пусковые установки и другое сопутствующее оборудования. По мнению американской стороны, Вооружённые силы России могли применить это вооружение на Украине.

Также Джон Кирби напомнил, что во вторник, 9 января, главы внешнеполитических ведомств 47 стран, среди которых Германия, США, Грузия, Франция, Аргентина и Финляндия, совместно осудили «поставки КНДР и закупки Россией северокорейских баллистических ракет», так как якобы применение этих ракет нарушение многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга 9 января не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании российской стороной северокорейских ракет для ударов по военным объектам на территории Украины. Песков призвал обратить внимание на то, что ракеты, которые Вооружённые сил Украины использовали и продолжают использовать для обстрелов Белгорода и других городов и гражданских объектов на территории Российской Федерации ракеты и боеприпасы, предоставляемые Киеву западными союзниками, в том числе США, Германией и Францией.