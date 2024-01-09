Лозанна, Швейцария, 10 января, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова, достигнутый им в финале Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчина-пловец

Спортсмен преодолел дистанцию 50 метров на спине за 23,55 секунды. Заплыв проходил 27 июля.

Предыдущий рекорд в этой дисциплине принадлежал американцу Хантеру Армстронгу, который смог проплыть на спине за 23,71 секунды.

Как сообщало ИА Регнум 22 ноября 2022 года Климент Колесников установил мировой рекорд по плаванию на короткой воде, преодолев 50 метров за 22,11 сек. 6 июля 2023 года World Aquatics ратифицировала этот рекорд.

Колесников является двукратным призёром Олимпийских игр и шестикратный чемпионом мира. 9 декабря он заявил, что не планирует участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. Спортсмен объяснил своё решение тем, что не согласен с условиями так называемого нейтрального статуса.