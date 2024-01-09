Тель-Авив, Израиль, 10 января, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Верховный суд Израиля принял решение отклонить апелляцию иностранных СМИ о предоставлении доступа их журналистам в сектор Газа. Об этом во вторник, 9 января, сообщило издание Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Верховный суд Израиля отклонил апелляцию международных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в истерзанный войной сектор Газа», — говорится в распространённом сообщении.

Согласно постановлению суда, разрешение журналистам находиться на территории сектора Газа может привести к разглашению оперативных подробностей, что может поставить под угрозу военнослужащих Армии обороны Израиля, задействованных в военной кампании против ХАМАС.

Издание напомнило, что доступ для иностранных журналистов на территорию палестинского анклава был запрещён после нападения палестинского движения ХАМАС на приграничные районы Израиля и ракетных ударов 7 октября.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. Первые слушания пройдут 11–12 января. В Министерстве иностранных дел Израиля, комментируя поданный ЮАР иск, потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против этого иска в Международном суде ООН. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».