Москва, 10 января, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Министерство финансов России готовит постановление об ограничении вывоза из страны физическими лицами золота, сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

Bullion Vault Золото

Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу». По словам замминистра, вывоз золота превратился в способ обойти курсовую экспортную пошлину.

«Зачем платить, допустим 7% — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — пояснил чиновник.

Моисеев подчеркнул, что Минфин выявил резкий рост оттока из страны указанного драгоценного метала. Заместитель главы ведомства предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.

Он отметил, что в постановлении пропишут фиксированные объёмы для вывоза. При этом замминистра не уточнил конкретные цифры. Планируется, что документ подготовят ближе к концу первого квартала 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Федеральная таможенная служба (ФТС) проинформировала о том, что в аэропорту Грозного задержали гражданку России, которая намеревалась вывезти золотые слитки из России. Женщина направлялась в Стамбул.

Она попыталась провезти груз в чемодане под видом шоколада. Внутри также находились бриллианты. Общая стоимость всех драгоценностей превысила 3,5 млн рублей.

1 ноября замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании в Госдуме рассказал, что ФТС предложила ограничить вывоз золота физлицами из России. Он добавил, что нелегальный оборот этого драгоценного металла приносит российскому бюджету огромный ущерб.