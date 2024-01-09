Москва, 9 января, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) в связи с неоднократной публикацией на интернет-ресурсе запрещённого контента. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в связи с неоднократным размещением запрещённого контента», — сообщили в РКН.

В ведомстве уточнили, что на сайте ПЦУ регулярно публиковались материалы, направленные на «возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединённых по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Власти Украины проводят активную политику против Украинской православной церкви (УПЦ), поощряя захват храмов канонической церкви сторонников раскольничьей Православной церкви Украины. Как передавало ИА Регнум, в ряде регионов страны местные власти самостоятельно стали запрещать деятельность УПЦ. Несмотря на это, мэр Красилова Хмельницкой области Нила Островская в июле 2023 года признала незаконным запрет церкви на местном уровне, но при этом она заявила, что считает такие действия правильными.

Кроме того, 19 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял в первом чтении законопроект о запрете на территории Украины канонической Украинской православной церкви. За запрет УПЦ проголосовали 267 депутатов.