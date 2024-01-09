Таиланд, 9 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Известный российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко скончался от инфаркта миокарда в Таиланде. Об этом 9 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на таиландских медиков.

Друзья и родные обратились в полицию Таиланда после того, как не смогли связаться с журналистом, проживавшим последние 14 лет в Таиланде, с 29 декабря. По просьбе родственников из России полиция вскрыла квартиру Войтенко 1 января и обнаружила тело журналиста.

Врачи из государственной больницы в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда уточнили, что смерть Войтенко наступила практически мгновенно от внезапного инфаркта миокарда.

Войтенко был профессиональным моряком, в прошлом инженер-судоводитель с плавстажем 16 лет. В 2005 году он основал интернет-сайт «Морской бюллетень», на котором освещались крупные морские происшествия. Покинул Россию в сентябре 2009 года. Журналист скончался в возрасте 65 лет, не дожив чуть больше недели до своего дня рождения.