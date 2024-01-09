Газа, Палестина, 9 января, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС («Бригады аль-Кассам») за прошедшую неделю убили 22 военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил во вторник, 9 января, официальный представитель движения Абу Убейда.

«За прошедшую неделю бойцам «Аль-Кассама» удалось полностью или частично уничтожить 42 единицы военной техники, и наши бойцы подтвердили убийства 22… солдат (ЦАХАЛ. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля за прошедшую неделю в ходе военной кампании в секторе Газа, согласно заявлению официального представителя вооружённых сил Даниэля Хагари, завершила процесс ликвидации военной инфраструктуры ХАМАС на севере палестинского анклава. По словам представителя ЦАХАЛ, теперь израильские военнослужащие сосредоточены на ликвидации боевиков и инфраструктуры палестинского движения в центре и на юге сектора Газа.

В понедельник, 8 января, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили об обнаружении в центральной части анклава крупнейшего с начала эскалации палестино-израильского конфликта оружейного цеха ХАМАС. Отмечалось, что военнослужащие обнаружили в цеху компоненты для ракет высокой дальности, способных, по оценкам военных, достать до севера Израиля, а также производственные мощности для сборки этих ракет, взрывчатку, оружие, беспилотники, патроны и другие боеприпасы.