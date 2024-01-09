Екатеринбург, 9 января, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Заместитель начальника отдела полиции №19 Нижнего Тагила в Свердловской области Тарас Булгаков получил выговор за комментарий в соцсетях об избиении одиннадцатилетней школьницы. Об этом 9 января рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По итогам проведённой служебной проверки подписан приказ — сотрудник действительно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — привело его слова Ura.ru.

Горелых уточнил, что любой правоохранитель может осуществлять свою деятельность в рамках установленных внутренних правил, за нарушение которых бывает правовая ответственность.

«Данный случай является тому подтверждением», — добавил начальник пресс-службы.

Он подчеркнул, что служащий силовых структур не может вести себя как так называемые «диванные блогеры».

«Для взаимодействия с медиа и для подготовки комментариев в соцсетях в системе МВД есть специальные сотрудники, в чьих должностных обязанностях такой функционал официально прописан», — отметил Горелых.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Булгаков оставил комментарий к новости про избитую детьми мигрантов 11-летнюю девочку в одном из городских новостных сообществ, назвав скандал с избиением девочки раздутым. Однако вскоре правоохранитель удалил его из-за критики других пользователей соцсети.

Ранее в этот же день председатель СК России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль, поручив не только провести полное и объективное расследование произошедшего, но и разобраться в деятельности чиновников.

Братья-пятиклассники из семьи азербайджанских мигрантов К. и Р. 29 декабря 2023 года устроили «разборки» с другими учениками школы № 56. Они сперва нанесли удар в лицо мальчику, а затем сбили девочку с ног ударом в висок и начали жестоко её бить ногами.