Москва, 9 января, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Москве будет продолжаться до утра 10 января. Об этом 9 января сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.

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«По прогнозу синоптиков, снегопад продлится до завтрашнего утра. Рекомендуем сегодня и завтра для поездок по городу использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что метро, МЦК, МЦД работают в штатном режиме, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам движения. За дорожной ситуацией наблюдает ситуационный центр ЦОДД, и дежурят экипажи дорожного патруля.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве пока сохранится морозная погода. По его словам, уже 9 января жителей столицы ждёт некоторое потепление. При этом, по данным «Метеоновостей», к середине недели температура может подняться до минус 2 градусов, а 11 января в столицу придёт новая волна теплого атлантического воздуха.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. По его словам, в это время температура воздуха опускалась до минус 27,1 градуса.