Москва, 9 января, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом 9 января сообщила пресс-служба МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны также подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшим от военных действий мирным жителям.

Лавров также выразил соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, которые собрались почтить память генерала Касема Сулеймани.

Как сообщало ИА Регнум, обострение ближневосточного конфликта произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС осуществило массированную атаку на Израиль с использованием трёх тысяч ракет. В ответ на это израильская армия начал обстрелы сектора Газа, а с 27 октября — наземную операцию на территории палестинского анклава.

Мннздрав сектора Газа 8 января сообщил, что число погибших в результате ударов армии Израиля по территории палестинского анклава выросло до 23 084 человек, ещё 58 926 человек получили ранения. При атаке израильского дрона на Западном берегу реки Иордан 7 января погибли шесть человек.