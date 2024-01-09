Москва, 9 января, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Год семьи откроется Всероссийским семейным форумом «Родные — любимые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом стало известно 9 января.

РИА Новости/Кирилл Зыков

Форум пройдёт в I квартале 2024 года. Минтруд и регионы России разработают стратегию развития демографической и семейной политики до 2030 года, которая сменит концепцию государственной семейной политики и демографической концепции до 2025 года. К 1 февраля региональные власти совместно с ведомством согласуют собственные планы по Году семьи. В том числе в блок включены мероприятия по чествованию родителей, награждённых званием «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава» и другими наградами.

В соответствии с планом мероприятий, Год семьи включает семь блоков: федеральные мероприятия, мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми, по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, культурно-массовые, спортивные и общественные, мероприятия по укреплению ответственного родительства, по укреплению у детей и молодежи семейных ценностей и информационно-коммуникационные мероприятия.

Кроме этого, предусмотрен комплекс мероприятий по профилактике прерываний беременности у женщин репродуктивного возраста, в том числе на базе кабинетов медико-социальной помощи. Ответственными назначены Минздрав, региональные власти и медицинские организации. На базе районных больниц создадут кабинеты по работе с женщинами и семьями, желающими иметь ребенка.

В течение года также пройдут школьные мероприятия: тематические «Разговоры о важном», внеурочный курс «Семьеведение», «семейные» смены в детских лагерях, семейный конкурс национальных традиций и Всероссийский конкурс сочинений на тему семьи. Минпросвещения также ответственно за мероприятия по «укреплению ответственного родительства». Росмолодёжь совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) создадут тематический контент в рамках продвижения семейных ценностей, поддержки детства и материнства.

Правительство запланировало торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери, отца и пожилого человека. Ответственными за их организацию станет Минпросвещения и Минкультуры. В план мероприятий включили массовые федеральные информационные кампании по популяризации традиционных семейных ценностей.

По данным ВЦИОМ, семь из десяти россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью, и это не зависит от образования, возраста или материального положения.

Как сообщало ИА Регнум 23 ноября, указ о проведении в России в 2024 году Года семьи подписал президент страны Владимир Путин. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Согласно указу, до 27 декабря 2023 года правительству России предстоит образовать соответствующий оргкомитет и утвердить его состав. Также поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.