Белгород, 9 января, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Торговые центры в Белгороде сократили время работы и теперь будут закрываться в 20:00 мск. Об этом 9 января рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все руководители торговых центов приняли решение [сократить время работы]. С сегодняшнего дня они работают до 20:00 мск», — сказал глава региона.

Гладков добавил, что во время ближайшего заседания оперативного штаба требования о работе торговых центров зафиксируют.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. В результате погибли 25 мирных жителей и ещё более ста получили ранения.

Позднее ВСУ продолжили вести наносить ракетные удары и атаковать Белгород и Белгородскую область с помощью дронов. Так, 9 января Гладков сообщил, что после обстрелов украинских войск три человека находятся в реанимации.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что ракеты, которые ВСУ использовали для ударов по центру Белгорода в канун Нового года, произвели в Германии, США, Франции и других странах.