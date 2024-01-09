Киев, 9 января, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Народный артист Украины, солист украинского Гостелерадио Виталий Белоножко ушёл из жизни в возрасте 70 лет. Об этом 9 января сообщил Бурынский городской совет Сумской области в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кадр из видео

«Сегодня ушёл из жизни наш земляк, непревзойденный певец Виталий Васильевич Белоножко», — говорится в сообщении.

Певец работал солистом Гостелерадио Украины с 1981 года и начал свою карьеру с исполнения известных советскому кинозрителю произведений Максима Дунаевского «Всё пройдёт» и «Городские цветы». Он являлся участником украинских Дней культуры в 25 странах мира — в Великобритании, Венгрии, Германии, Канаде, Китае, Польше, США, Сомали, Франции, Чехословакии, Японии и всех республиках бывшего Советского Союза.

С начала 2000-х годов Белоножко выступал в концертах на радио и телевидении и преподавал на кафедре эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств. Певец в последнее время критиковал действия российских военных на Украине, хотя стал известным в том числе благодаря выступлениям в России.