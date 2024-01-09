Париж, 9 января, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение назначить министра образования Габриэля Атталя на пост главы правительства, сообщил 9 января BFM TV.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS

Атталь в возрасте 34 лет стал самым молодым главой правительства в истории Франции. До него таковым являлся премьер-министр Лоран Фабиус, которому на момент вступления в должность в 1984 году было 37 лет.

На посту главы французского правительства 34-летний французский политик сменил Элизабет Борн, занимавшую должность с мая 2022 года.

Опрос, проведённый социологической службой Elabe, показал, что 36% опрошенных считают, что Атталь станет хорошим премьер-министром.

Ранняя жизнь и образование

Габриэль Атталь родился 16 марта 1989 года. Его отец был адвокатом, а затем кинопродюсером. Детство Атталя прошло в Париже вместе с тремя младшими сёстрами.

В 2007 году он поступил в институт политических исследований в Париже, где в 2013 году получил степень магистра по связям с общественностью. Будущий глава французского правительства также получил диплом юриста.

Помимо учёбы, Атталь успел сыграть небольшую роль старшеклассника в художественном фильме Кристофа Оноре «Прекрасная особа», вышедшем на экраны в 2008 году.

Атталь стал первым открытым гомосексуалистом в правительстве Франции. Он состоит в отношениях с 38-летним депутатом Европарламента Стефаном Сежурне, который был одним из политических советников Макрона до 2021 года.

Быстрый взлёт по карьерной лестнице

Чуть более чем за десять лет Атталь прошёл путь от рядового сотрудника министерства здравоохранения до второго по значимости должностного лица во Франции. В первые годы президентского срока действующего президента Франции Атталь выделялся готовностью публично высказаться по любому вопросу и находить правильные слова. Способность думать и говорить на ходу принесли ему прозвище «Словесный снайпер».

Политические амбиции появились у Атталя, когда он принял участие в демонстрации против Жана-Мари Ле Пена. В 2002 году лидер ультраправых вышел во второй тур президентских выборов против Жака Ширака.

Атталь вступил в Социалистическую партию в 2006 году и поддержал её кандидата в президенты Сеголен Руаяль на выборах 2007 года.

В 2012 году после стажировки в Национальном собрании у тогдашнего министра здравоохранения Марисоль Турен Атталь в возрасте 23 лет устроился на работу в министерство на полный рабочий день.

Социалистов Атталь покинул в 2016 году, чтобы вступить в партию Макрона «Вперед, Республика». В 29 лет он уже занял пост государственного секретаря в министерстве образования, став самым молодым членом правительства с 1958 года.

Помимо этого, Атталь занимал несколько важных политических должностей, в том числе с 2020 по 2022 год занимал пост пресс-секретаря правительства Жана Кастекса. В правительстве Элизабет Борн, сформированном в 2022 году при втором президентском сроке Эммануэля Макрона, Атталь стал первым министром-делегатом, отвечающим за государственные счета. В июле 2023 года стал министром национального образования и молодёжи.