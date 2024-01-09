Тюмень, 9 января, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Полиция задержала избивших ветерана СВО в Тюмени подростков. Об этом сообщила в Telegram-канале официального представителя Министерства внутренних дел генерал-майор Ирина Волк.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все задержанные находятся в отделе полиции», — проинформировала представитель МВД.

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Отмечается, что конфликт произошёл на улице Малышева посёлка Тарманы.

Как передавало ИА Регнум, о жестоком избиении стало известно ранее в тот же день. Словесная перепалка из-за замечания со стороны мужчины переросла в драку, ветерана избили и оставили на улице без сознания. Позднее его доставили в больницу, полиция начала проверку по факту случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки.