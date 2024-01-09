Лондон, 9 января, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Британский коронер, расследовавший смерть известной ирландской певицы Шинейд О’Коннор, подтвердил, что она умерла по естественным причинам. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 9 января вещательной корпорацией Би-би-си.

В Великобритании коронером является должностное лицо, расследующее случаи смертей, произошедших при необычных обстоятельствах или скоропостижно. Именно он расследовал обстоятельств смерти певицы.

«Я подтверждаю, что О’Коннор умерла по естественным причинам. Таким образом, вовлеченность коронера в это дело завершена», — говорится в заявлении, зачитанного на заседании коронерского суда лондонского района Сазерк.

Таким образом, расследование причин смерти певицы завершилось. При этом не уточняется, что именно стало причиной смерти О’Коннор.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Шинейд О’Коннор скончалась на 57-м году жизни. Певица родилась в пригороде Дублина в 1966 году.

На свадьбе родственников О’Коннор впервые исполнила песню Барбары Стрейзанд «Evergreen», где на неё обратил внимание барабанщик группы In Tua Nua Пол Бирн, которая имела популярность как протеже U2.

После этого О’Коннор выступала как вокалистка группы и стала соавтором сингла «Take My Hand». В 1990 году певица получила премию «Грэмми», а её песня «Nothing Compares 2 U» стала лучшей песней по версии Billboard.