Москва, 9 января, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию за девять дней 2024 года выросли почти вдвое по сравнению с прошлым, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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В ведомстве уточнили, что в Россию поставили 11,7 миллиона куриных яиц. Годом ранее этот показатель составил 6,3 миллиона.

За 2023 год средняя розничная цена куриных яиц в среднем по стране выросла от 10% до почти 30%. Этим фактом заинтересовались ряд ведомств, включая ФАС и Генпрокуратуру.

По мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, стоимость куриных яиц увеличилась не только из-за инфляции, но и из-за высокого спроса. В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что повышение цен на яйца является сбоем в работе правительства.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 15 декабря сообщил, что ведомство ведёт работу по стабилизации цен на куриное яйцо: увеличивают объёмы собственного производства, работают над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены.

По прогнозу Минсельхоза на середину декабря, цены должны были стабилизироваться в течение месяца. Это должно было случиться благодаря импортным поставкам. В частности, в конце декабря ожидались первые поставки яиц из Азербайджана и из Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в Россию поступила первая партия пищевых яиц из Турции. В декабре поставки начал Азербайджан.