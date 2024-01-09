Лондон, 9 января, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Во время реставрации Кембриджского университета на крыше одного из зданий обнаружили фрески с изображением Христа, сообщили газета Independent.

Tobit Curtei

Они были скрыты под штукатуркой почти 300 лет. Произведение искусства, прославляющее покровителя королевского колледжа Иисуса Христа, нашли в самой старой части здания во время реставрационных работ.

Три коронных мотива, изображающие красную ланкастерскую розу, опускающуюся решетку и, вероятно, лилию, нашли в Первом дворе, здание которого датируется 15-м веком, а картины, по всей видимости, относятся к началу 16-го века.

Колледж основали как церковный дом в 1437 году, а в 1448 году учебное заведение переехало на своё нынешнее место.

Как Колледж Христа в 1505 году он был открыт матерью короля Генриха VII, леди Маргарет Бофорт. Опущенная решетка была символом семьи Бофорт.

«Это действительно захватывающее и необычное открытие, раскрывающее способы, которыми колледж прославлял и рекламировал своего королевского покровителя в первые годы 16 века, после его повторного основания», — отметила искусствовед Кембриджского университета доктор Кристина Фарадей

По её словам, могущественная и набожная женщина, проявлявшая большой интерес к науке, леди Маргарет оставила неизгладимый след в колледже, и настенные росписи являются ранним примером умелого использования её семьёй визуального брендирования даже за пределами королевского двора.

Генрих VII не имел больших шансов на трон, но научился использовать подобные визуальные символы для продвижения своей кандидатуры.

Мотивы рисунков являются ранним примером маркетинга эпохи Тюдоров, настенные росписи демонстрируют долгую историю того, что принято считать современным явлением, отмечается в материале.

Доктор Фарадей рассказала, что красная роза Ланкастеров считается символом одного из двух враждующих домов во время войны Алой и Белой розы, но, скорее всего, её внедрил Генрих VII после его победы, чтобы отразить эмблему белой розы у йоркистов.

Символ в виде лилии изображал английских королей со времен Эдуарда III, когда они также называли себя королями Франции.

«Такие остатки крайне необычны», — отметила доктор Фарадей.

Настенные росписи были относительно дешёвой и одноразовой формой украшения, поэтому их редко намеренно сохраняли.

Конструкция шириной 20 футов (6 м), частично скрытая деревянной балкой, расположена в пространстве крыши. Она вероятно, образовывала северо-западную стену библиотеки.

После того, как было сделано открытие, специалисты учреждения нашли в архивах, что последнее зарегистрированное наблюдение настенных росписей было зафиксировано примерно в 1738 году.

Закрытое расположение на крыше позволило картинам сохраниться в хорошем состоянии, но их выставят на всеобщее обозрение.

Колледж уже получил консультацию специалиста о том, как защитить и сохранить их во время текущих реставрационных работ и в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, Патриарх Кирилл в своей резиденции в Переделкине обнаружил список Казанской иконы Божией Матери, датируемый 1580 годом, когда пытался выбрать образ для подарка одному из приходов. Он искал его среди хранящихся там икон. Обнаружить считающуюся утраченной святыню получилось случайно, пояснил глава РПЦ.