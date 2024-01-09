Москва, 9 января, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» завершится 15 января. Об этом 9 января сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Участниками самого народного проекта платформы стали более 585 тысяч человек, а это более 100 тысяч семейных команд. В ходе дистанционного этапа конкурса они выполняют задания на различные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Новый год» и «Рецепт Жуковых».

Благодаря тому, что конкурсные задачи выполняются совместно, так как это является главным условием всех конкурсных испытаний, семьи вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и поют песни, а также делают добрые дела.

В рамках дистанционного этапа также продолжается «Марафон заданий», который стартовал 4 декабря. В ходе участия в нём конкурсанты получают дополнительные призы за оперативность выполнения заданий, а каждая неделя марафона посвящена одному из испытаний конкурса. Во время недели с 8 по 14 января участникам предлагается посвятить себя выполнению задания «История семьи», что позволит им больше узнать о традициях своей семьи, корнях и достижениях родственников.

Партнёры и члены Наблюдательного совета конкурса приготовили призы для семейных команд, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа. Таковыми станут концерт с участием известного саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана, посещение студии звукозаписи Black Star и возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Маликова, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова.

«Закончились новогодние каникулы, но у наших семей есть еще целая неделя, чтобы успеть подключиться к выполнению заданий конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» или же выполнить те конкурсные испытания, которые еще не успели», — рассказала заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Она уточнила, что задания конкурса не сложные и в первую очередь направлены на то, чтобы объединить семьи общими увлекательными и полезными делами, и дать возможность провести им больше времени вместе. По итогам дистанционного этапа совсем скоро определятся семейные команды, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах конкурса.

Окружные полуфиналы состоятся весной этого года, а летом пройдёт финал конкурса «Это у нас семейное». Главные призы для финалистов и победителей — 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» является АНО «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодёжь и «Движение Первых». Конкурс проводится при участии Минпросвещения, Министерства труда и социальной защиты, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе его партнёров — ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ» и АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Информационный партнёр — социальная сеть «Одноклассники».

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря президент России Владимир Путин поручил привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества. Глава государства отметил, что это нужно сделать для сбора лучших практик и их распространения.

«Россия — страна возможностей» появилась по инициативе президента 22 мая 2018 года. Её миссией является создание будущего России, открывая равные возможности для каждого. За пять лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира.