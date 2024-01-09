Берлин, 9 января, 2024, 18:22 — ИА Регнум. В Германии злоумышленники повредили строящийся газопровод для терминала приёма сжиженного природного газа (СПГ), просверлив в нём восемь дыр, сообщило немецкое издание Spiegel.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном», — говорится в материале.

По данным журнала, повреждения обнаружили ещё 28 ноября 2023 года во время электронной проверки труб. После этого о них сообщили в полицию. Выяснилось, что повреждения злоумышленники нанесли на четвертом участке строительства. Сделанные отверстия оказались на расстоянии более километра друг от друга.

В полиции заявили, что преступники использовали профессиональные инструменты для повреждения объекта.

Суммарный ущерб оценили в €1,6 млн.

Строительство трубопровода от Брунсбюттеля до Хетлингена началось весной 2023 года. Он должен был заработать ещё в конце 2023 года, но запуск отложили. Газопровод должен связать СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии. При этом экоактивисты неоднократно пытались сорвать реализацию этого проекта, требуя от властей отказаться от планов развития углеводородной энергетики.

В январе 2024 года газета SHZ сообщала о расследовании возможной попытки диверсии на новом трубопроводе в Германии, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ. Тогда сообщалось, что на 55 км трассы как минимум в трёх местах выявлены отверстия размером около одного сантиметра. Расследование начали по подозрению в совершении антиконституционной диверсии.

В Германии 17 декабря 2022 года открылся первый терминал по приему сжиженного природного газа. На открытии терминала в Вильгельмсхафене присутствовал канцлер Олаф Шольц. В апреле 2023 года стало известно, что власти Германии выделят более €730 млн на обслуживание первого СПГ-терминала, построенного на северо-западе страны.