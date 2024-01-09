Москва, 9 января, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО) к певцу Филиппу Киркорову на 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили представители суда.

Bulkin Sergey/Global Look Press Филипп Киркоров

Иск РАО поступил для регистрации 28 декабря. Он касается использования художественных произведений, принадлежащих Российскому авторскому обществу. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, РАО потребовало взыскать с певца 2 млн рублей.

«Дата заседания по делу пока не назначена», — уточнили в суде.

Российское авторское общество управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Организация собирает вознаграждение для перечисления авторам.

Тяжбы обычно проходят с организаторами концертов из-за исполнения без договора музыкальных произведений либо в связи с их нарушением.

Как передавало ИА Регнум, РАО подало в суд иск на 537 тыс. рублей на владельцев ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовало заведение во время «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По данным ряда СМИ, сумма иска к клубу составила 300 тыс. рублей.

Мероприятие прошло в ночь на 21 декабря. Его посетил ряд знаменитостей: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (более известный как Джиган), Анна Asti (Анна Дзюба), Наталья Чистякова (известная как Глюкоза) и многие другие.

Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого от участников вечеринки последовали извинений. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.