Санкт-Петербург, 9 января, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Вышедшего на сцену в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Моисеева арестовали на 10 суток. Об этом стало известно вечером 9 января.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Певца признали виновным по статье о мелком хулиганстве административного кодекса России.

Как ранее сообщало ИА Регнум со ссылкой на собственный источник, Моиссева после скандального выступления задержали в аэропорту Пулково. Административное производство возбудила полиция Калининского района, на руках у исполнителя был билет на самолёт в Екатеринбург, откуда он, по предварительным данным, собирался уехать в Казахстан.

Выйдя на сцену в одном носке, Моисеев повторил образ рэпера Vacio (Николая Васильева), продемонстрированный им на «голой» вечернике блогера Анастасии Ивлеевой. После такой выходки глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела в отношении солиста группы «Щенки» по поводу пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Предшественника Моисеева суд арестовал на 15 суток и выписал ему штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ.