Москва, 9 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Онлайн-сообщество для писателей Wattpad обязали выплатить 800 тысяч рублей. Такую сумму административного штрафа за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, назначил Таганский суд Москвы. Заседание состоялось 9 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Wattpad Corp. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», ― уточнили в суде.

Wattpad ― онлайн-сообщество для писателей, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе.

Роскомнадзор в ходе проверки Wattpad обнаружил запрещенные материалы: книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба», книгу Генри Форда «Международное еврейство», сообщения о продаже поддельных ценных бумаг и денег, а также информацию о продаже огнестрельного оружия и способах самоубийства.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Таганский суд Москвы назначил американской компании Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление фейков о спецоперации. Основанием для обвинения стали видеоролики на YouTube, в которых содержалась недостоверная информация о потерях ВС России в СВО, жертвах среди мирного населения и применении ядерного оружия. Также в размещённых на видеохостинге материалах присутствовала информация о нетрадиционных сексуальных отношениях и экстремизме. Перед этим Роскомнадзор повторно потребовал удалить эти видео, однако Google не выполнила требование российского ведомства.

13 декабря Таганский районный суд Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей за отказ подчиниться предписанию Роскомнадзора. Суд признал виновным Twitch Interactive по статье 19.7.10-4 КоАП РФ. Какие именно требования регулятора отказался выполнить сервис, в суде не уточнили.