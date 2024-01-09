Москва, 9 января, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Озеро Байкал является одним из лучших и самых красивых мест в мире. Об этом 9 января заявил президент России Владимир Путин во время беседы с девочкой Кристиной из Южно-Сахалинска, мечтавшей посетить озеро.

Кадр из видео

Глава государства исполнил заветную мечту девочки в рамках акции «Ёлка желаний». В ходе беседы Путин расспросил о поездке не только Кристину, но и её родителей. Мать девочки ответила, что им всё понравилось.

«Славно. Это очень красивое место! Одно из лучших и самых красивых мест в мире. Я там тоже с удовольствием бывал», — ответил президент.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января Путин побеседовал с девочкой из Южно-Сахалинска Кристиной, которой он помог исполнить давнюю мечту о поездке на Байкал. Кристина ответила главе государства, что ей всё очень нравится.

У девочки диагностировали первичный иммунодефицит и иммунную нейтропению, однако она учится на отлично и занимается спортивной аэробикой. Она также хочет в будущем стать врачом.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года и в ходе неё исполняют новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями и одарённых ребят. За это время исполнили мечты около 107 тысяч человек. Акцию активно поддерживают президент, председатель и члены правительства, а также парламентарии.