Нижний Тагил, Свердловская область, 10 января, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Одиннадцатилетняя девочка Соня из Нижнего Тагила впервые рассказала, за что её избили два брата-одноклассника Рашад и Камал. Помимо них, в избиении школьницы участвовала и мать мальчиков Фергана. По словам Сони, она вместе с друзьями в тот день наконец-то решили рассказать Фергане, что её дети издеваются над школьниками, свой рассказ ребята подкрепили доказательствами в виде сообщений с угрозами от братьев, которые они писали не только ученикам, но и их родителям. Но вместо сочувствия и обещаний поговорить с Рашадом и Камалом Фергана дала девочке пощёчину и пыталась выхватить телефон, чтобы удалить сообщения. Об этом Соня рассказала журналистам ИА Регнум.

Фото из личного архива

Все новогодние праздники Соня провела в больнице Нижнего Тагила, куда она попала 29 декабря, после того как её около школы № 56 (там учатся все участники инцидента) сильно избили два брата-пятиклассника 13-летний Рашад и 12-летний Камал. Как оказалось, мать пятиклассников не осталась в стороне и тоже ввязалась в драку, отвесив девочке пощёчину. Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и тупой травмой живота. О ситуации стало известно лишь после Нового года. Местные правоохранители даже отличились заявлениями о том, что «ничего такого не произошло», но из-за общественного резонанса вынуждены были обратить внимание на избиение школьницы. Помимо уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, были также заведены и административные дела в отношении родителей Рашада и Камала за ненадлежащее воспитание собственных детей.

Журналисты ИА Регнум пообщались с 11-летней Соней, которая в подробностях вспомнила тот день, когда она вместо веселья за праздничным столом оказалась в больничной палате, а также узнали, чем Соня увлекается, у её одноклассников и учителей. Оказалось, что Соня — школьный активист. Она постоянно принимает участие в различных городских конкурсах и олимпиадах. Недавно участвовала в акции, приуроченной к Дню Государственного флага Российской Федерации, где представила свой рисунок на тему «Триколор большой страны», чуть раньше отстаивала честь школы на городской олимпиаде по правилам дорожного движения. Соня также записалась в ряды Юнармии и с гордостью ходит на все собрания военно-патриотического движения.

Фото из личного архива

Как вспоминает Соня, за день до избиения у братьев Камала и Рашада произошёл конфликт с одним из учеников во время игры в баскетбол. После перепалки братья стали строчить сообщения с угрозами мальчику, где обещали наказать не только его, но и его маму. Это и стало отправной точкой.

«28 декабря во время игры в баскетбол у братьев (Рашада и Камала) произошёл конфликт с моим одноклассником. Они что-то не поделили во время игры в баскетбол. После чего братья стали написывать ему сообщения матом, начали ему угрожать и крыть матом его родителей. В эти же сообщения пришли и родители Рашада и Камала и тоже стали угрожать и писать матом, она говорила, что это её детей обижают, а не они издеваются над всеми. На следующий день уже у меня произошла ситуация с братьями. Они облили меня в столовой, испачкали мою белую рубашку. Я попросила их извиниться. На что старший брат Рашад мне ответил: «Давай выскочим на улицу, разберёмся». Я не знала, что у него было в голове. Конечно, я с ним не пошла драться, неужели я смогла бы дать отпор старшему мальчику?» — вспоминает Соня.

После уроков 29 декабря Соня вместе с одноклассниками выходила из школы, ребята что-то обсуждали и смеялись. Около крыльца школьники заметили Фергану Аббасову, которая снимала их на телефон и приговаривала, что нельзя так громко смеяться. Женщина утверждала, что её сыновей травят по национальному признаку, а когда дети стали говорить, что это неправда и показывать Фергане сообщения с угрозами от Рашада и Камала, она стала бросаться на школьников и отнимать телефоны.

«Мама Камала крикнула нам, что она снимет, как мы смеёмся, и покажет нашим родителям. Нас, конечно, это ещё больше рассмешило, и ребята начали кривляться. Потом у нас был разговор с ней, мы пытались объяснить женщине всем классом, что её мальчики первые всех задирают, обзывают и толкаются. Мы даже показали ей сообщения с угрозами от её сыновей. Фергана стала выхватывать телефоны у нас, чтобы стереть эти сообщения, и при этом сильно материлась. Я ей сказала, что мы дети, и зачем она на нас кричит матом. За это она мне дала пощёчину со всей силы. Мы ей пытались объяснить, что никто не ругался с её детьми из-за национальности. Мы вообще о таком не думаем, нам просто хочется, чтобы они отстали от нас. Мы всегда молчали, а тут решили рассказать, что её очень сильно разозлило, и она крикнула всем ребятам матом, чтобы они закрыли рты и не врали про её детей», — рассказывает Соня.

После пощёчины от Ферганы на Соню набросились её дети Рашад и Камал и стали избивать девочку. Помимо Сони, в драке пострадал её одноклассник, которого несколько раз ударили по голове. Весь процесс избиения Фергана наблюдала со стороны, не пытаясь оттащить своих детей. С 29 декабря семья Аббасовых даже не пыталась связаться с Соней и её бабушкой, чтобы извиниться за испорченные праздники и нанесённые травмы. Вместо этого неизвестные несколько раз присылали Соне на телефон угрозы. Писали, чтобы девочка не кричала, когда её в следующий раз будут пинать.

«У меня сейчас ещё болит голова. Все праздники я провела в больнице. Большую часть времени спала — плохо было. Я раньше занималась кикбоксингом, думала, что смогу дать им отпор, но они напали вдвоём. У меня не получилось дать отпор. Я завтра пойду в школу, надеюсь, я не встречусь там с этими братьями», — говорит Соня.

Фото из личного архива

Мама Рашада и Камала отказалась говорить об инциденте. Пару слов о ситуации сказал дядя братьев Садыг Рустамов, который сообщил, что у его племянников с этой девочкой давно конфликт якобы на национальной почве.