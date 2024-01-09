Москва, 9 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 января побеседовал с девочкой из Южно-Сахалинска Кристиной Син, которой глава государства помог исполнить давнюю мечту в рамках акции «Ёлка желаний».

Кадр из видео

Российский лидер поинтересовался, как она отдыхает.

«Тебе все нравится? Это как раз то, о чем ты мечтала?» ― спросил президент.

Девочка ответила, что ей всё очень нравится. Она рассказала, что побывала в музее и даже погружалась на дно Байкала с помощью технологии виртуальной реальности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858660" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава государства в свою очередь рассказал, что тоже бывал в музее и погружался на дно Байкала, но в реальности.

«Я тоже погружался, но не виртуально, на таком батискафе, «Мир» называется, почти на 2000 метров», ― добавил Путин.

Он пожелал Кристине успехов в новом году и в спорте, и в учёбе. По его словам, он что очень рад, что всё что планировала посмотреть школьница, всё, о чем мечтала, всё получалось.

Президент также пообщался с родителями Кристины. Спросил, все ли им понравилось и как развивается их родной город ― Южно-Сахалинск. Роман Син, отец Кристины, рассказал о видимых изменениях, которые произошли в последние годы. В частности, открыли новый аэропорт. По его словам, город преображается.

Российский лидер пожелал всей семье всего хорошего.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ принял участие в акции «Ёлка желаний». Он выбрал три шара-открытки с пожеланиями детей и пообещал исполнить их мечты.

7 января президент России исполнил новогоднее желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син о путешествии на Байкал. В ходе своей поездки девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», также для её семьи провели экскурсию в посёлок Листвянка, Байкальский музей академии наук и нерпинарий.

Кристина призналась, что очень рада и ей понравились Ангара и Байкал.

Мечтой об Эрмитаже грезил 11-летний Никита Мирошниченко из Костромы. Путин помог осуществить его желание. Для ребёнка и его близких организовали экскурсию по Эрмитажу.

Стать ведущей новостей на время просила жительница Санкт-Петербурга Ксения Мазнева. Вместе с известной ведущей Первого канала Екатериной Андреевой школьница записала подводку в виртуальной студии, а также к сюжету программы «Время». О своих впечатлениях девочка рассказала Путину. Для этого глава государства прервал заседание Совета по реализации национальных проектов, чтобы пообщаться с девочкой, оставившей шар на «Ёлке желаний».