Ханой, 9 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-22 Военно-воздушных сил Вьетнама разбился в ходе тренировочного полёта в центральной вьетнамской провинции Куангнам. Об этом 9 января сообщили в министерстве национальной обороны страны.

Adrian Pingstone

Приписанный к 929-му полку 372-й дивизии ВВС Су-22 с бортовым номером 5880, которым управлял командир 1-й эскадрильи капитан До Тиен Дык, взлетел с базы в Дананге, чтобы провести плановый тренировочный полёт.

Спустя 10 минут после взлёта пилот сообщил о возникших проблемах с самолётом и ему приказали увести летательный аппарат как можно дальше от населённого пункта. Су-22 потерпел крушение на расстоянии 19 км к югу от взлётно-посадочной полосы. Пилот катапультировался, состояние его здоровья стабильное.

Министерство национальной обороны Вьетнама поручило соответствующим службам и подразделениям ликвидировать последствия крушения истребителя, а также провести расследование для выяснения причин произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик Rockwell B-1B Lancer ВВС США. Все четыре находившиеся на его борту члена экипажа благополучно катапультировались. Во время инцидента в штате была плохая видимость, низкая облачность и минусовая температура.

На юге Пелопоннеса 27 декабря потерпел крушение учебный самолёт Τ-2 Buckeye ВВС Греции. По предварительной информации, перед падением самолёта произошёл взрыв.