Москва, 9 января, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в праздничные дни, с 3 по 8 января 2024 года, посетил почти 1 млн человек, сообщили в пресс-службе дирекции выставки.

Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости

«Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!» — заявила гендиректор «Выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Она также выразила уверенность, что гости выставки после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за страну и сопричастности к достижениям России.

Выставка «Россия» открылась 3 января после двух технических дней перерыва, в течение которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к обширной новогодней программе.

Ярким событием стал фестиваль «Русская Зима». Мероприятия фестиваля проходили в период с 5 по 8 января и продолжатся 11–14 января. Фестиваль прошёл в лучших национальных традициях и образах сказок. Помимо игр и мастер-классов, на территории Конного клуба ВДНХ для гостей подготовили выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Каждый день гости фестиваля могут встретиться со сказочным персонажем Емелей и прокатиться вместе с ним на настоящей самоходной Русской Печи.

Для взрослых и детей в праздники подготовили грандиозные парады Дедов Морозов, культурно-познавательные программы. мастер-классы и ледовые шоу.

Выставку 5 января посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья из Тулы. От дирекции выставки достижений «Россия» и министерства сельского хозяйства она получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года. Гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов.

Президент Владимир Путин 4 декабря прибыл на ВДНХ, где в рамках выставки прошёл международный форум гражданского участия «Мы вместе».