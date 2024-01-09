Модена, Италия, 9 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Власти итальянского города Модена отказались предоставить зал, в котором 20 января планировали провести конференцию и выставку, посвященную восстановлению Мариуполя. Об этом сообщили организаторы из культурной ассоциации «Россия ― Эмилия-Романья».

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В беседе с ТАСС они уточнили, что участие в мероприятии должны были принять генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин, журналист и президент Международного движения русофилов (MIR) Элизео Бертолази, а также журналист, работающий в Донбассе, Андреа Лучиди.

Мэр Модены Джан Карло Муццарелли, представитель Демпартии, открестился от поддержки выставки, заявив, что мэрия не имеет отношения к мероприятию, а просто предоставила помещение после одобрения просьбы культурной ассоциации.

Кроме того, ряд видных представителей Демократической партии публично обвинили организаторов в пророссийской пропаганде.

По словам президента ассоциации «Россия ― Эмилия-Романья» Луки Росси, конференцию хотят провести на другой площадке, однако зал под такое мероприятие предоставить никто не захотел. Он уверен, что решение властей ― цензура, нарушающая «право на свободу слова» и продиктованная украинским посольством и политическим блоком Италии, который поддерживает Киев.

4 января посольство Украины в Италии обратилось к городу Модена с просьбой отозвать разрешение на использование общественного зала для проведения мероприятия, посвященного восстановлению Россией разрушенного Мариуполя.

«Мы считаем это мероприятие крайне циничным, открытым оскорблением памяти тысяч жертв среди гражданского населения, мероприятием, направленным на российскую пропаганду и нарушением всех моральных устоев и принципов», ― написал посол Украины Ярослав Мельник мэру Модены Джану Карло Муццарелли в письме.

Он добавил, что Модена должна сделать всё возможное, чтобы защитить своих жителей от дезинформации.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные полностью взяли Мариуполь под контроль 21 мая 2022 года после того, как украинские боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен. Сейчас город превратился в огромную строительную и реставрационную площадку.

До конца года во втором по величине городе ДНР, сильно пострадавшем во время боёв 2022 года, восстановили облик более трёхсот зданий. При этом до конца 2025 года запланировали комплексно восстановить ещё более тысячи фасадов во всех районах города. В левобережном районе, где разрушения особенно сильны, сделали упор на строительство новых домов.

Активно восстанавливают исторический центр Мариуполя — район проспекта Ленина, Георгиевской и Харлампиевской улиц. Здесь задействовали не менее полутора тысяч рабочих из бригад изо всей России.