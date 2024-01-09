Вашингтон, 9 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Украинская армия не сможет восполнить потери истребителей Су-27, уничтоженых Вооружёнными силами России. Об этом 9 января написало американское издание Military Watch Magazine.

Dmitry A. Mottl

«По противоречивым данным, в последнюю неделю декабря были сбиты то ли три, то ли два из немногих оставшихся на Украине Су-27», — говорится в публикации.

Отмечается, что эту модель истребителей, самых мощных среди эксплуатируемых на Украине, не поставляли на вооружение других стран, присоединившихся к Западу, что сделало невозможным восполнение потерь.

Авторы статьи уточнили, что украинская военная авиация существенно уступает российской, применяющей истребители Су-35 — усовершенствованной модификации Су-27, опережающей их по технологическому оснащению на 25 лет.

Украинская армия также столкнулась с острым дефицитом ракет класса «земля-воздух», из-за чего на рискованные задания для противодействия ударам российских беспилотников направила истребители, для снижения нагрузки на наземные силы ПВО, добавили авторы. По их словам, именно это стало причиной роста потерь украинской военной авиации в последние месяцы.

Истребитель Су-27 создавали в СССР в качестве более тяжёлого и совершенного аналога самолёта МиГ-29, который в тот период был на вооружении только у Советского Союза и Китая. Этих истребителей нет у стран, которые входили в Организацию Варшавского договора, а потому Украина не получит их новую партию от союзников, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 января рассказал, что силы ПВО за сутки сбили два самолёта украинских войск — Су-25 и Су-27 в Днепропетровской области.

В оборонном ведомстве 1 января сообщили о сбитом у Великоалександровки в Днепропетровской области самолёте Су-27 украинских воздушных сил.

Конашенков 24 декабря заявил, что российские военные сбили три Су-27 и один Су-24 ВСУ. Он уточнил, что это произошло у Широкого и Одаровки в Запорожской области и у Григоровки в Днепропетровской области.