Москва, 9 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Правительство приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам, запретив его продажу детям, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Утвердить прилагаемые изменения», — говорится в распоряжении правительства.

Продукция, содержащая более 0,5% этилового спирта, с 2012 года относится к алкогольной. На её производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия. Однако существует список товаров-исключений. Это товары, которые содержат спирт, но при этом не считаются алкоголем. Как передало агентство ТАСС, раньше в этот перечень входило алкогольное мороженое.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года министерство промышленности и торговли согласовало подготовленный Минфином проект распоряжения правительства о приравнивании алкогольного мороженого к другим видам спиртных напитков. Депутат Госдумы Султан Хамзаев уточнил, что новые правила также коснутся содержащих алкоголь замороженных фруктовых, ягодных и овощных десертов, щербетов и смесей для их изготовления.

В ноябре Минфин предложил законодательно ограничить содержание спирта в замороженных десертах. В ведомстве отметили, что крепость в них может достигать 7–10%.

С предложением запретить продажу алкогольного мороженного детям выступило министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Чиновники обратили внимание на то, что крепость подобных десертов может достигать показателей, как у пива и сидра.