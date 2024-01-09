Вена, 9 января, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Запад не выступил с осуждением ударов ВСУ по Белгороду, потому что сам и предложил Киеву так действовать, заявила 9 января бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта, не только у господина Зеленского, господина Столтенберга или других личностей в Вашингтоне в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор этого так и не удалось», — заявила она в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

По мнению Кнайсль, Запад захотел с помощью Украины усложнить жизнь россиян. Дипломат напомнила, что чаще всего непосредственно от киевских властей, а также от их партнёров слышался призыв убивать как можно больше русских в любой точке мира.

«К сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года», — отметила Кнайсль.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования ударили ракетами по центру Белгорода 30 декабря. По имеющейся информации, при этом применялись ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешская ракетная система Vampire. Российские силы противовоздушной обороны перехватили основную часть снарядов, но осколки и кассетные части упали на город. В Минобороны России подчеркнули, что ВСУ совершили обстрел, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от своих неудач на фронте и спровоцировать Россию на аналогичный ответ. В результате удара погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, и ещё более ста мирных жителей получили ранения. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом и заявил, что он не останется безнаказанным. В Минобороны после этого сообщили о поражении целого ряда украинских военных объектов, а СМИ Украины информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

Позднее ВСУ продолжили атаковать Белгород и область с помощью ракет и дронов. Начиная с первого обстрела повреждения получили свыше 800 квартир и 132 частных домов. Власти региона пообещали перевезти всех жителей, которые этого захотят, в более безопасные районы области или в другие регионы России. Губернатор региона Вячеслав Гладков 9 января заявил, что три человека находятся в реанимации после обстрелов. Как он уточнил, их состояние врачи оценили как стабильно тяжёлое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 января пояснил, что атака на Белгород оказалась возможна, так как киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов с использованием кассетных боеприпасов. Представитель Кремля отметил, что российские военные будут делать всё, чтобы минимизировать и в дальнейшем ликвидировать эту опасность со стороны Украины.