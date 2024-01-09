Киев, 9 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В городе Херсоне, временно контролируемом украинской армией, прогремели взрывы. Об этом 9 января сообщил назначенный киевским режимом глава городской администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы были слышны в разных районах города», — написал он.

Мрочко не уточнил каких-либо подобранностей произошедшего. При этом на временно оккупированной украинской армией части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января украинское издание «Страна. ua» написало о взрывах во временно оккупированном ВСУ Херсоне. При этом местные паблики сообщали о перебоях с электроснабжением в некоторых районах города.

Ранее в этот же день главком ВСУ Валерий Залужный заявил о повреждении инфраструктурных и военных объектов. Он не уточнил, какие именно объекты имеет в виду. В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что наносят удары исключительно по военным объектам.