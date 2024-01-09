Париж, 9 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. После окончания конфликта с Россией Украина потеряет выход к морю и окажется под политическим влиянием Москвы. Такое мнение 6 января высказал французский политолог Брюно Тетре в статье для издания Le Point.

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«Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трёхлетним конфликтом Украина решила, что её выживание зависит от компромисса», — предположил эксперт.

По словам Тетре, к апрелю 2024 года Вооружённые силы России прорвут оборону украинской армии на юго-востоке и северо-востоке, после чего Харьков и Одесса станут российскими городами, а Украина останется без выхода к морю.

Западные страны будут оказывать Киеву всё меньшую помощь, принимая провал контрнаступления ВСУ, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер написал, что Украина за год может потерять большие территории и попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. По словам эксперта, для Киева сокрушительным ударом уменьшение поддержки Запада и нехватка личного состава ВСУ.

Британский журналист Оуэн Мэттьюс 6 января заявил, что западные страны не заинтересованы в широкомасштабном конфликте с Россией. Из-за этого единственным решением для них остаётся фактический раздел Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин 8 января отметил, что Одессу и Николаев необходимо освободить для того, чтобы исправить ошибку с принадлежностью этих городов Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 декабря написал, что Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск являются русскими городами, временно оккупированными неонацистским киевским режимом. Он добавил, что то, что эти города на картах значатся украинскими — это временное явление.