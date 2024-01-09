Манила, 9 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф-банка» стали владельцами филиппинского кредитного учреждения. Для развития своего финтех-стартапа Salmon они приобрели долю Bank St Rosa. Об этом сообщил один из основателей стартапа Павел Фёдоров.

Tinkoff Bank

Центральный банк Филиппин выдал разрешение на проведение сделки. Фёдоров не стал называть сумму сделки. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель, а стартап получит 59,7% кредитной организации, пишет РБК.

Bank St Rosa относится к числу местных небольших кредитных учреждений. Банк основан в 1963 году. У него нет рейтингов от ведущих международных агентств. Учреждение не раскрывает отчетность. Имеющаяся у него лицензия позволяет выдавать кредиты и принимать депозиты от клиентов.

Приобретение лицензированного банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг. Организация сможет привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, предоставлять средства среднему и малому бизнесу, пояснил Фёдоров.

Как сообщало ИА Регнум в декабре прошлого года стало известно, что совет директоров TCS Group (головной кипрский холдинг группы «Тинькофф») выдвинул на рассмотрение собрания акционеров вопрос о редомициляции компании в Специальный административный район (САР) на территории России.

Ранее сообщалось, что «Тинькофф-банк» запретил своим сотрудникам работать из-за рубежа, за исключением трёх стран.