Санкт-Петербург, 9 января, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Завод корейской автомобильной компании Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя, сообщили 9 января «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.

Александр Демьянчук/ТАСС

«После оптимизации штата в феврале 2023 года осталась примерно одна смена. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — заявили в компании.

После оптимизации на предприятии остались 800 сотрудников.

О дальнейших планах предприятия пока не сообщали. Однако в начале января глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что запустить сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года.

Продажа завода Hyundai

В середине декабря 2023 года появилась информация о продаже завода Hyundai Motor в Санкт-Петербурге российской фирме «Арт-Финанс». Соответствующее решение принял временный совет директоров южнокорейской компании. При этом в компании сообщали, что южнокорейский производитель продолжит оказывать сервисные услуги для ранее проданных автомобилей.

Согласно данным южнокорейской газеты «Чосон Ильбо», завод оценили в 287,3 млрд вон (около $219 млн). При этом отмечалось, что предприятие продадут за 140 тыс. вон, что примерно соответствует 10 тыс. рублей. Договор оставит возможность для обратного выкупа.

«Арт-Финанс» в декабре также выкупила активы Volkswagen Group в Калуге.

При этом в ноябре сообщалось, что корейские модели под марками Hyundai и Kia могут вернуться в Россию под китайским брендом GAC, а производство автомобилей могут возобновить уже в конце января 2024 года. Так, приводили мнения о том, что на расконсервированных мощностях возможно начать производство моделей Kia и Hyundai. В ближайшие 1,5 года завод с имеющимся количеством комплектующих сможет собрать 70 000 автомобилей.

Предприятие Hyundai Motor построили в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он производил более 200 тыс. Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio ежегодно. Завод приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. Тогда в простое находились 2206 работников завода из 2537. После этого компания продлевала сроки простоя.

Заводы зарубежных автопроизводителей откроют вновь

После начала спецоперации производство на своих площадках в России прекратили ряд зарубежных производителей автомобилей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors, Ford, Toyota и Mercedes-Benz. Так, в мае 2022 года, французский производитель автомобилей Renault объявил об уходе из страны и передаче российских активов группы Российской Федерации и правительству Москвы.

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге также планируют возобновить в 2024 году. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, выпуск первой продукции должен начаться уже в первой половине текущего года.

Концерн Volkswagen продал все свои российские активы, включая завод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс», который приобрёл всю инфраструктуру Volkswagen в России. В автоконцерне в мае 2023 года сообщили о продаже доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе в дочерних компаниях ООО «Фольксваген Компоненты и услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».