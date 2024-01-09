Москва, 9 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Трое школьников 12, 15 и 16 лет попытались сжечь релейный шкаф на станции Люберцы в Московской области, рассказал источник ИА Регнум.

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

Инцидент произошёл 7 января. Сотрудники Московской железной дороги прибыли на участок перегона между станциями «Мальчики» и «Яничкино», где ошибочно сработал один из индикаторов на табло.

Как выяснилось, кто-то отогнул дверь релейного шкафа и поджёг его.

На месте преступления прибывшие правоохранители обнаружили два гаечных ключа, две пластиковые бутылки и следы. Установить злоумышленников получилось оперативно. В отдел вместе с родителями доставили троих московских школьников в возрасте 12, 15 и 16 лет.

Уголовное дело пока не возбуждено.

16 ноября ИА Регнум писало, что в Ульяновске пятиклассник пытался поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом. Подростка задержали. Как признался сам двенадцатилетний мальчик, на такой поступок его подтолкнули украинские спецслужбы. По его словам, они угрожали расправой его семье.