Москва, 9 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко после видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына в сугроб.

Кадр из видео Сергей Косенко

«Бастрыкин в связи с обращением представителей госорганов и общественных институтов поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорождённого ребенка», — сообщили в пресс-службе СК.

В ходе следствия правоохранители также инициируют процесс выдачи блогера России и налоговой проверки в отношении него.

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Младенец или кукла

Ролик Косенко вызвал широкий общественный резонанс. Ребёнок, на секунду зависнув в воздухе, скрылся в глубоком сугробе, после чего видео прервалось. Как только появились негативные комментарии, блогер попытался оправдаться тем, что якобы бросил в снег куклу, но многие увидели, как «кукла» моргала в полёте.

После этого на своей странице в соцсети Косенко ещё несколько раз попытался придать инциденту шутливую окраску, опубликовав видео, на которых прыгает в сугробы с женой, но безуспешно, после чего ролик оттуда пропал.

Впоследствии депутат Госдумы Нина Останина заявила, что обратится в СК. По её словам, даже если бы Косенко действительно бросил куклу, это всё равно было бы бесчеловечной моделью поведения.

Кто такой Косенко

Косенко известен как инфоблогер и предприниматель. Родился в Венгрии, в шесть лет вместе с родителями переехал в Смоленск, после учёбы отправился в Москву, где планировал поступить в МГУ, но решил, что хочет заниматься бизнесом. Так он начал продавать вязаные вещи и популярные у студентов микронаушники. Родители этого не одобрили, и Косенко устроился на работу в банк, где вскоре получил повышение и продолжил параллельно заниматься предпринимательством. Открыл продажу франшиз своих проектов, начал активно развивать социальные сети. В 2020 году принял участие в реалити-шоу, в 2023 году открыл риелторское агентство в Дубае.

Состоял в отношениях с блогером Марией Солодар, известной в качестве автора тренингов по личностному росту. После неё ещё трижды вступал в отношения, так ни разу и не закончившиеся браком. В феврале 2023 года сообщил, что полгода живёт с блогером, певицей и маркетологом Александрой Беляковой. Вскоре стало известно о её беременности. Первенца, ставшего героем скандального видео с сугробом, назвали Леонардо.