Москва, 9 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили 135 бойцов украинской армии на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 9 января сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Как указал военный, на южно-донецком направлении войска группировки «Восток» при поддержке артиллерии, авиации и тяжёлых огнеметных систем успешно отразили две атаки бригады ВСУ у Приютного в Запорожской области.

«В результате уничтожено до 80-ти военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30», — сказал он, добавив, что у Красноармейска в ДНР уничтожили склад боеприпасов украинской механизированной бригады.

Конашенков уточнил, что на Запорожском направлении российские войска нанесли удары живой силе и технике украинской армии у Вербового и Работино в Запорожской области.

«Потери противника на данном направлении составили до 30-ти военнослужащих и две боевые машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — отметил официальный представитель Минобороны.

На херсонском направлении ударами ВС России удалось уничтожить до 25 бойцов, а также два автомобиля и две САУ «Гвоздика» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января Конашенков рассказал, что украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении 30 военных, на краснолиманском — 220 военнослужащих. По его словам, также ВСУ лишились за это время на купянском направлении двух автомобилей и двух гаубиц Д-30.

Официальный предстаивтель Минобороны уточнил, что на краснолиманском направлении российские военные нанесли удары по позициям ВСУ у сёл Торское в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.