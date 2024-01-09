Москва, 9 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украинская армия на купянском направлении потеряла за сутки 30 военных, на краснолиманском — 190 военных, сообщил 9 января на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военные на купянском направлении в Харьковской области нанесли удары по ВСУ в районе сёл Синьковка и Песчаное в Купянском районе. В районе села Весёлое российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады теробороны ВСУ.

«Потери противника [на купянском направлении] составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные поразили силы и технику ВСУ в районах сёл Торское в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

«В результате [на краснолиманском направлении] уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация», — сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также назвал потери ВСУ на донецком направлении — 240 военных. На южнодонецком направлении украинская армия за сутки потеряла 80 военных, на запорожском — 30 и на херсонском — 25 военных.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России уничтожили с использованием ТОС «Солнцепёк» несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении. О работе тяжёлой огнемётной системы рассказал командир ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным Чёрный.