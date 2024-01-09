Москва, 9 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Суточные потери украинских войск на донецком направлении в зоне специальной военной операции составили до 240 военных. Об этом на брифинге 9 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери противника составили: до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа и гаубица Д-30», — заявил военный.

По данным Минобороны, потери на донецком направлении понесли подразделения трёх бригад ВСУ и одной бригады территориальной обороны Украины в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.

В то же время на краснолиманском направлении в зоне СВО ВСУ потеряли до 190 бойцов, на купянском — до 30, на южнодонецком — до 80 военных, на запорожском российские войска уничтожили до 30 украинских военных и две боевые машины пехоты. На херсонском направлении подразделения ВС России ликвидировали до 25 украинских военных за сутки.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВСУ потеряли на донецком направлении более 250 бойцов убитыми и ранеными. Российские военные поразили два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 ВСУ. Вместе с тем на южнодонецком направлении ВС России отразили три атаки бригады теробороны в районе Приютного и нанесли удары по живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.