Москва, 9 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Москве политолог Пётр Коломец устроил одиночнй пикет у посольства Казахстана в знак поддержки блогера Ермека Тайчибекова, арестованного, как многие считают, за «излишнюю симпатию» к России.

ИА Регнум Одиночный пикет Петра Коломеца у посольства Казахстана

Коломец 9 января пришёл к казахстанскому посольству в Москве, держа в руках плакат с предложением обменять Тайчибекова на Полата Джамалова. Последнего СМИ называют главой казахской общины в российской столице и одним из влиятельных старейшин. 3 января стало известно, что в отношении Джамалова возбудили уголовное дело за распространение фейков о ВС России.

Коломец напомнил, что Джамалов помимо прочего осудил ввод сил ОДКБ в Казахстан три года назад.

Сам Полат Джамалов, комментируя Informburo. kz данные о возбуждении против него уголовного дела, отметил, что узнал об этом из СМИ и никаких официальных уведомлений не получал. В связи с этим он допустил, что информация может быть неверна.

ИА Регнум Одиночный пикет Петра Коломеца у посольства Казахстана

Также он указал, что является гражданином России и официально не числился главой казахской общины.

Коломец и ранее выступал в защиту блогера Тайчибекова, который получил семь лет колонии по обвинению в разжигании социальной, национальной, родовой, расовой розни и оскорбление национальной чести и достоинства. Блогер неоднократно открыто говорил о притеснении нацменьшинств, в частности русских, в Казахстане. При этом напоминал, что государственностью своей Казахстан обязан России, которая строила заводы и города. Также Тайчибеков критиковал казахское общество, отмечая, что оно превращается в кумовской, коррупционный феодализм.

ИА Регнум публиковал письмо политолога Коломца в адрес президента Казахстана с просьбой обратить внимание на то, что Тайчибеков преследуется за доброе отношение к России.