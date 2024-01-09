Великий Новгород, 9 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Массовое ДТП в Новгородской области 8 января спровоцировал водитель Chery — 70-летний житель города Коврова, сообщили 9 января версию следствия в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Кадр из видео

По версии следователей, Chery под управлением 70-летнего жителя города Коврова столкнулся с металлическим ограждением, потеряв управление. Он не смог выйти из автомобиля. Жена водителя вышла, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Через некоторое время движущиеся по трассе машины стали совершать столкновения с автомобилем Chery и между собой.

На металлическое ограждение в скором времени наехала Honda: водителю иномарки не удалось избежать столкновения. Он и его жена вышли из машины и стали участниками ДТП. В машине ехали дети 2021 и 2023 года рождения. Младший погиб, старшего госпитализировали.

«По предварительным данным, на автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение», — сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного дела сотрудники СК России выясняют обстоятельства обслуживания трассы ответственной организацией, устанавливают качество дороги и её соответствие установленным нормам.

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Как сообщало ИА Регнум, массовая дорожная авария произошла в Новгородской области 8 января на трассе М-11 «Нева». ГИБДД зафиксировала 17 ДТП с участием 66 автомобилей.

Погибли четыре человека — ребенок 2023 года рождения, его родители и водитель автомобиля — участника ДТП. С места аварии госпитализировали пятерых несовершеннолетних, 14 взрослым также оказали медицинскую помощь.

К настоящему моменту движение на М-11 восстановили.