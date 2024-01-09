Эр-Рияд, 9 января, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото со своей женой Джорджиной Родригес и продемонстрировал подписчикам свой пресс. Снимок появился в одной из соцсетей.

Кадр из видео Криштиану Роналду

«Вторая половина», — так подписал фото Роналду.

На нём футболист и его избранница позируют на побережье. Португалец похвастался кубиками пресса и своей физической формой.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в 25 матчах и записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач. В прошедшем году Роналду стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола.

Ранее португалец выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Криштиану Роналду включили самых влиятельных футболистов мира. В топе также оказались такие известные футболисты разных времён, как Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Франческо Тотти, Роналдиньо, Пеле, Диего Марадона, Лионель Месси и другие прославленные игроки.