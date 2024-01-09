Рубежное, ЛНР, 9 января, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Военные сапёры обезвредили и вывезли авиационную бомбу, которая 8 января нештатно сошла с самолёта в городе Рубежное в ЛНР. Об этом 9 января сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Блинов Максим /ТАСС

«Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-сапёрной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти», — написал он.

Пасечник подчеркнул, что теперь жизням людей ничто не угрожает, и уточнил, что из соображений безопасности на время сапёрных работ эвакуировали порядка 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения бомбы.

Глава ЛНР отметил, что администрация Рубежного в период работ по обезвреживанию и вывозу авиабомбы помогла эвакуированным разместиться в пунктах временного размещения и обеспечила их горячим питанием. Он добавил, что жители уже начали возвращаться в свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Пасечник сообщил о нештатном сходе авиабомбы ФАБ-250 в Рубежном. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на месте инцидента работала следственно-оперативная группа МВД вместе с сотрудниками МЧС и военной комендатуры.

В Минобороны России 2 января сообщили, что в Воронежской области при выполнении полёта самолёта ВКС произошёл нештатный сход боеприпаса. Губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 января заявил, что при внештатном сходе боеприпаса пострадали четыре человека. Он уточнил, что все они получили лёгкие повреждения.