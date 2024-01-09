Подольск, Московская область, 9 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. «Климовский специализированный патронный завод» в подмосковном городе Подольске перейдёт в муниципальную собственность, сообщил 9 января глава Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

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После с ЧП с отоплением Воробьёв провёл 9 января очередную встречу с жителями Подольска, после чего сообщил, что отопление сейчас есть в 86 домах из 176 домов микрорайона Климовск.

Он рассказал, что над ликвидацией последствий аварии на теплотрассе работают более 200 бригад, причём половина из них — это электрики. Губернатор сообщил, что за каждым домом закрепили бригаду, руководители которых контролируют запуск отопления и электричества.

«По решению президента [Владимира Путина] был запущен механизм национализации «Климовского специализированного патронного завода», — сообщил Воробьёв.

Он отметил, что когда котельная завода перейдёт в муниципальную собственность, можно будет начать её модернизацию, а также укомплектовывать её квалифицированными кадрами.

Также губернатор сообщил, что в работе находится вопрос по изменению тарифов ЖКХ в Климовске. Он отметил, что сложилась ситуация, когда в этом микрорайоне самая дорогая вода. Тарифы изменят, и ситуацию исправят.

Как сообщало ИА Регнум, во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. В Подольске с 5 января ввели режим ЧС. Воробьёв заявил, что аварию допустил владелец частной котельной.

Следственный комитет 7 января возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщили 9 января в подмосковном управлении СК, начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и генерального директора завода задержали.

Воробьёв 8 января доложил Путину о происходящем в Подмосковье и о принятых мерах по ликвидации коммунальной аварии. Комментируя ситуацию с аварией в Подмосковье, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что местные власти предприняли максимальные усилия по ликвидации последствий ЧП.